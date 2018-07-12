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Diogo Moraes Azevedo dünya şampiyonu oldu

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Diogo Moraes Azevedo dünya şampiyonu oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova'da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandı. Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde katıldığı müsabakada, 2018 IBJJF Avrupa Şampyionu Elgar Rafigaev'i yenerek Dünya Şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonada ilk turu bay geçen Azevedo, ikinci turda rakibi Bruno Matiası 4-2'lik puan üstünlüğü ile saf dışı bıraktı. Finalde, 2018 IBJJF Avrupa Şampiyonu Elgar Rafigaev ile karşılaşan Azevedo, karşılaşmayı 3-0 puan üstünlük ile tamamlayarak Dünya Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Azevedo'nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.
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Diogo Moraes Azevedo dünya şampiyonu oldu
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