Diogo Moraes Azevedo dünya şampiyonu oldu

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YakınDoğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova'da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandı. Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde katıldığı müsabakada, 2018 IBJJF Avrupa Şampyionu Elgar Rafigaev'i yenerek Dünya Şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonadailk turu bay geçen Azevedo, ikinci turda rakibi Bruno Matiası 4-2'lik puan üstünlüğü ile saf dışı bıraktı. Finalde, 2018 IBJJF Avrupa Şampiyonu Elgar Rafigaev ile karşılaşan Azevedo, karşılaşmayı 3-0 puan üstünlük ile tamamlayarak Dünya Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Azevedo'nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.