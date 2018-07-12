Esma’nın yarım kalan hayalleri gerçek olacak

Eskişehir'de yaşayan, doğuştan hidrosefali hastası olan genç kız, Adana
'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde nöroendoskopi sistemiyle yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Esma Nur Hıncal, doğuştan hidrosefali hastalığı olduğu için 23 yıllık ömrünü hastanelerde geçirdi. Daha önce bu rahatsızlıktan kafasına şant takılarak tedavi olmaya çalıştı. Ancak genç kız sürekli baş ağrısı, halsizlik, yüzünden normal hayatını idame ettiremedi. Hatta genç kız güçlükle liseyi bitirerek çok istediği üniversiteye de hastalığı nedeniyle gidemedi. SOLUĞU ADANA'DA ALDI
Bu nedenle hastalığın başka türlü tedavisi için araştırma yapan aile Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığında nöroendoskopi yöntemiyle hidrosefali hastalarının tedavi edildiğini öğrendi. Genç kız, annesi Aysel Hıncal (49) ile birlikte hastaneye geldi. Genç kızı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz muayene etti. GELECEK PLANLARI YAPIYOR
Yılmaz, Hıncal'a nöroendoskopi uygulanabileceğine karar verdi. Bir süre sonra da genç kızın şantı çıkartılarak onun yerine nöroendoskopi yöntemiyle hastalığına müdahale edildi. Genç kız kısa sürede sağlığına kavuşurken şiddetli baş ağrıları ve halsizlik şikayetleri de geride kaldı. Hıncal, artık yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek istediğini, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidemediğini en büyük hayalinin üniversitede güzel bir bölüm kazanarak geleceğe ilk adımını atmak istediğini belirterek doktoruna sarılıp ona teşekkür etti. HASTALARIN TERCİHİ OLUYOR
Yılmaz ise endoskopik sistemlerinin, ufak kamera sistemleri ile ameliyat yapılması hali olduğunu bu sistemlerin öncelikli olarak genel cerrahi, kulak, burun, boğaz gibi branşlarda başladığını belirterek, "Tabii ki teknolojinin ilerlemesiyle beyin cerrahisinde de son on beş, yirmi yıl içinde nöroendoskopi hayli kullanım imkanı bulmuştur. İki grup rahatsızlıkta endoskopi kullanılmaktadır. Nöroendoskopinin birincil yararı hastanın vücudunda, oldukça ufak bir giriş noktasından girdikleri için, yara ve kemik iyileşmesi çok süratli olmaktadır. İkincisi hastayı sarsmayan bir cerrahi girişimi olduğundan hastanede kalış süresi ve hastanın tekrar günlük hayatına uyum sağlayabilme süresi son derece kısa olmaktadır" dedi.