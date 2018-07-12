Hokey aday hakem kursu tamamlandı

Hokey
Federasyonu Adana
İl Temsilcisi Cahit Kum, Adana'da son dönemde yükselişte olan Hokey branşında hakem eksikliğini gidermek için açtıkları Hokey Aday Hakem Kursu'na 42 kişinin katıldığını söyledi. Kum, kursu Hokey federasyonu MHK Başkanı Ali Koç
ile Eğim Kurulu üyesi Ali Yıldırım'ın yönettiğini ifade ederek, eğitimde başarılı olan kursiyerlerin hakemliğin kazandığını belirtti. Adana'nın hokey branşında yaygınlaştığını kaydeden Kum, yeni hakemler ile birlikte daha sık müsabaka yapabileceklerini ifade etti.