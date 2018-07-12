Jimnastiğe küçük yaşta başlanmalı

Adana
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan jimnastik il spor okulları kursu eğitimleri devam ediyor. Antrenör Özlem Düyanlı, Menderes Spor Salonu bünyesinde bulunan Jimnastik Salonu'nda gerçekleştirdikleri kurslara 400 öğrencinin katıldığını söyledi.
Düyanlı, büyük ilgi gösterilen kursta hafta içi 5 gün çalışma yaptıklarını ifade etti. DÜYANLI, "Tüm sporların başlangıcı ve temelini jimnastik oluşturur. Küçük yaş grubunda çocukların yapabileceği en iyi spor jimnastiktir. İl spor merkezine gelen öğrenciler hem eğlenip hem öğreniyorlar. 5-13 yaşındaki çocukları fazla sıkmadan eğlenebileceği şekilde oyunsal programlar uyguluyoruz. Bu sayede en üst düzeyde verim alıyoruz. Antrenmanlarımız çok zevkli geçiyor"
dedi.