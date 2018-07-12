Mahallenin fahri trafik polisi oldu

Adana
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kedilerin yoğun bulunduğu sokaktan geçen araçların sürücülerini, hayvanlara çarpmamaları için bir trafik polisi gibi yönlendirip, uyaran Ayşe Kaya'nın hayvan sevgisi görenleri şaşırtıyor. Hayvansever Ayşe Kaya, mahalledeki sokaklardan hızla geçen özellikle dolmuş güzergahındaki dolmuşların kedilere zarar vermesi ve ezmesinden dolayı trafik polisi gibi araçları durdurup, yönlendirip sürücüleri uyarıyor. DEPRESYONA GİRİYORUM
Kaya, son 4 yılda bulunduğu sokakta araç altında kalan kediler ezildiği için çareyi sürücüleri uyarmakta bulduğunu belirterek, "Burada ezildikleri zaman depresyon yaşıyorum. Tabi her insan duyarlıdır. Kolay değil bir can gidiyor. Ama burada yavaş sürseler, en azından yavaşlarlar frene basarlar o kedi de tepelenmez bir kediye veya bir çocuğa çarpmazlar. Afişler yaptırdım. Gelip geçen araçlara kesinlikle uyarı yapıyorum. Yavaş sürmeleri için sürekli uyarıda bulunuyoruz"dedi.