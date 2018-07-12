Melih ABİ: Koridor kapandı insanlar sıcakta zorlanıyor

SARIŞIH'TAKİ

BUGÜN NELER OLDU

Yıllar önce sıcak günlerde insanlar gölgede yürüsün diye bir koridor yapılmıştı. Mimarı da Alman Yansen idi. Dörtyolağzı'ndan başlayıp Kuruköprü'ye kadar uzanan bir koridor burası. Bir okurumuz aradı. "İnsanların korunduğu bu yeri bir otel selvi fidanları ve saksılarla kapattı. Yani yayalara ait yer yok oldu" diyor. Belki belediye görmemiştir. Vatandaşın kaldırım gibi kullandığı alanı kapatana dersini verin diye yazdım bunu… Hadi bakalım…TarsusSarışıh Kervansarayı yıkılmak üzere. Tarihi değere el atılmadığı için yıkılabilir burası. Ali Şimşek, "Yüz yıllarca ipek yolundan geçen yolculara ev sahipliği yapan şaheser yok olacak. Tarihi Sarışıh kervansarayının elden geçirilmesi şart" diyor. Umarım sesimiz ilgili yere ulaşmıştır.