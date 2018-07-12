Öztürk’e tahliye yok

Adana
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen sanıkların tahliye talipleri reddedildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztürk ile tutuksuz sanıklar A.K., A.A., A.K., E.K., E.E., O.Ö., R.A., Z.C.K. ve avukatları katıldı. Sanık Kuseyri ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak suçlamaları yalanladı. Alemdar Öztürk ise hukuksuz hiçbir işleme imza atmadığını ve FETÖ'le ilgisinin olmadığını iddia etti. Arsa satış işlemleri hukuka uygun bir şekilde şeffaf bir ortamda olmuştur" dedi. Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmedi. Tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi. Eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün, örgütün "Yargıtay imamı" olduğu iddiasıyla Ankara'da yargılanan Mehmet Rasim Kuseyri'ye belediyenin arsa satışıyla ilgili danışmanlık ücreti adı altında para aktardığı ileri sürülmüştü.