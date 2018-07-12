Savcıdan ders gibi mütalaa

Adana
'da boşandığı eşinin, iş arkadaşıyla duygusal ilişki yaşadığını ileri sürerek silahla Volkan Dal'ı (24) öldürdüğü, Leyla Dönmez'i (35) ise ağır yaraladığı ileri sürülen Nuh Murat Uludemirci'nin (38) yargılamasında sona gelindi. Savcı, boşandıkları eşlerini "başkasıyla ilişki yaşıyor" iddiasıyla öldüren erkeklere ders olacak bir mütalaa verdi. Savcı, kadının boşandıktan sonra yaşamını istediği gibi yönlendirme hakkında sahip olduğu, "Haksız tahrikin kabulü yeniden evlenen, nişanlanan ilişkiye başlayan eski eşin ölümüne davetiye çıkartır" dedi. Olay, 12 Aralık 2017'de Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddianameye göre Nuh Murat Uludemirci, eşini Volkan Dal ile gezdiğini görünce Leyla Dönmez'i oğullarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek uyardı. Çift daha sonra boşanmaya karar verdi. İddiaya göre ilişki devam etti. Olay günü de Uludemirci, aracıyla hareket halindeyken durakta bekleyen eski eşi ve Volkan Dalı görünce durumu hazmedemeyip, silahını ateşledi. Talihsiz genç ölürken, Leyla Dönmez ağır yaralandı. Sanık hakkında 2 ayrı suçtan dava açıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, oğlunun psikolojisi bozulduğu için Leyla ve Volkan'ı uyardığını söyleyerek, "Olay günü tesadüfen geçerken ikisini samimi şekilde gördüm. Şuurumu kaybettim. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dedi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Leyla Dönmez, iş arkadaşı Volkan ile duygusal ilişkisi olmadığını söyleyerek, "Boşanma nedenimiz Volkan değildi. Barışmak istedi ama kabul etmedim. Bu nedenle beni öldüreceğini söylüyordu. Şikayetçiyim" dedi. Duruşma karar için ertelendi.