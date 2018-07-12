Tesislerde Kuran-ı Kerim öğreniyorlar

Gaziantep
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Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisinde yaşları 12 ile 70 arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen yaşları 12 ile 70 arasında değişen bayan kursiyerler, Şahinbey Belediyesi tarafından Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi gösteriyor. 17 BİN 775 KİŞİ ÖĞRENDİ
Kur'an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren bayan kursiyerler, her yaştan insanın azmettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenilebileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığını söylediler. Şahinbey Belediyesi'nin 65 sosyal tesisinde 9.968 kursiyer Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim alırken, 2009 yılından buyana 17.775 kişi Kuran-ı Kerim kurslarından mezun oldu.