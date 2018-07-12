Yücedağ, “Çalmadan duramıyorum” dedi

Adana
'da açık cezaevinden bir süre önce firar eden 53 yaşındaki Şükrü Yücedağ, trenle şehir şehir gezip, tam 8 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Gittiği hastanelerde doktor ve hemşirelere ait kişisel eşyaları çalan Yücedağ, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan Yücedağ, polise; "Ben Kleptomani hastasıyım. Çalmadan duramıyorum" dedi ve yeniden cezaevine gönderildi. Olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin kişisel eşyaları çalındı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, görüntüleri incelerken, zanlı da o anlarda aynı hastanede bir başka doktorun cep telefonunu çalmak isterken, binada kendisini arayan ekiplere suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan hırsızın, Diyarbakır'da yaşayan ve bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Şükrü Yücedağ olduğu ortaya çıktı. Yücedağ'ın, firariyken trenle yolculuk yapıp, Adana ve Hatay'daki sağlık kuruluşlarından hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. ÇALDIKÇA RAHATLIYORUM
O anlar da hastanelerin güvenlik kamerasına yansırken, doktor ve hemşirelere ait cüzdan ve cep telefonlarının çalmasıyla ilgili Şükrü Yücedağ, oldukça ilginç bir savunma yaptı. Kendisinin 'Kleptomani' hastası olduğunu belirten Yücedağ, "Bir süredir cezaevinde olduğum için tedavimi sürdüremedim. Çalmadan duramıyorum. Çaldıkça da rahatlıyorum" dedi.