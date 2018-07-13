Adana’da suç oranı düştü

Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü etkili soruşturmalar ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlar, kentte özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile silahla işlenen suçlarda büyük azalma sağladı. Son 1 ay içinde kent genelinde kadına yönelik şiddet soruşturmalarında 30 şüpheli tutuklanırken, ruhsatsız silah taşınmasına yönelik yapılan uygulamalarda da binin üzerinde silaha el konuldu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar yarı yarıya azaldı. ETKİLİ MÜCADELE
Adana'da, suçun önlenmesine yönelik çalışmalar, suçlulara mücadele ve alınan tedbirler sayesinde önceki yıllara göre suç oranında düşüş yaşandı. Özellikle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve operasyonlar sonucunda olayların tekrarlanmasının önüne geçilirken, mağdurların ikinci kez örselenmeleri de engellendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda son 1 ay içinde 30 şüpheli tutuklandı. Bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar, evden uzaklaştırma, elektronik kelepçe gibi tedbirler aile içi şiddetin önlenmesi ve tekrarlanmamasında etkili oldu. Başsavcılık bünyesindeki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan 5 Cumhuriyet Savcısı, titiz ve etkili soruşturmalarla özellikle çocuk istismarına yönelik suçların engellenmesi ve ikincil mağduriyetlerinin yaşamamasına yönelik çalışmalar yürütüyor.