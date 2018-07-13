Aşçılar ‘çekirdekten’ yetişiyor

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesince kentin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için kurulan Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) 'küçük şeflere' de eğitim veriyor. Üçer aylık dönemler halinde aşçılık eğitimi verilen merkezde, 6-14 yaş grubu çocuklar da yaz boyunca Gaziantep mutfağını tanıyacak. Bir ay sürecek kursa başlayan çocuklar, hem yöresel yemekleri öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. MUSEM şefi Ahmet Uygun, merkezde 5 yıldır Gaziantep mutfağıyla ilgili eğitimler verdiklerini söyledi. Yaz ve sömestr tatillerini çocuklara ayırdıklarını vurgulayan Uygun, "Biz iki yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Çok fazla talep var. Yetişmekte zorlanıyoruz" dedi. TOPLAM 40 ÖĞRENCİ
Çocuklar için hem eğlenecekleri hem öğrenecekleri programlar hazırladıklarını dile getiren Uygun, "Bu yaz da 6-14 yaş arası çocuklara bir aylık eğitim vereceğiz. Haftada iki gün geliyorlar. Börek çeşitlerinden köftelere kadar onların daha kolay yapacağı şeyler öğretiyoruz. Kuruluş amacımız, Antep mutfağının gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması. Bunun için de en güzeli küçüklükten itibaren öğretmek. Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Şu anda 40 öğrencimiz var" dedi. BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORLAR
Eğitime katılan 6 yaşındaki Melek Mıhcıoğlu da bundan sonra annesine temizlik ve yemek işlerinde yardım edeceğini söyledi. Emir Yıldırım da 6 yaşında olduğunu ifade ederek, "Omaç (ekmek köftesi) ve dolangel yapmayı öğrendim. Yemek yapmak eğlenceli. En çok omaç köftesini sevdim. Yoğurması zor ama eğlenceli. Yemek yapmak çok zormuş" dedi. 10 yaşındaki Elif Çakır ise Gaziantep mutfağına özgü lezzetlerden köfte ve helva yapmayı öğrendiğini anlattı.