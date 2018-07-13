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Çalışmalar Education Sciences dergisinde yer aldı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Çalışmalar Education Sciences dergisinde yer aldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut'un kaleme almış olduğu "Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Ögrencilerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Gelecekten Beklentileri" isimli çalışmaları Web of Science'ta taranan Education Sciences dergisinde yayınlandı. Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökbulut, 'de güzel sanatlar üzerine eğitim alan öğrencilere ışık tuttu.
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Çalışmalar Education Sciences dergisinde yer aldı
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