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Caretta-caretta yuvalarını gönüllüler bekliyor

Anamur sahillerine yumurtalarını bırakıp denize dönen caretta-carettaların yuvaları çevre gönüllüleri tarafından korunuyor

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Caretta-caretta yuvalarını gönüllüler bekliyor
DÜNYADA nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta-caretta cinsi kaplumbağalar uzun bir yolculuğun ardından Anamur sahillerine geldiler ve yumurtalarını yuvalara bırakarak yeniden denize döndü. Şezlong ve konaklama ünitelerinin arasında kalan yuvalar Anamurlu çevre gönüllülerince sürekli denetim altında tutuluyor. Doğa koruyucusu Ayşen Belpınar ve arkadaşları caretta yuvalarını kontrol altında tutup, yavruların çıkıp çıkmadıklarını sürekli kontrol ediyorlar. 17 kilometrelik sahil şeridinde çok kişinin yasaklara uymayarak yuvaların etrafında ateş yaktıklarını, eğlence düzenlediklerini belirten Ayşen Belpınar, "Bizler elimizden geldiği kadar engellemeye çalışıyoruz. Birkaç hafta içinde yavruların çıkacaklarını söylüyor ve vatandaşları uyarıyoruz. Bununla yetinmeyip tüm yuvaların yerlerine uyarıcı levhalar da koyduk" dedi.
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Caretta-caretta yuvalarını gönüllüler bekliyor
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