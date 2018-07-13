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Çiftçilere ‘Akdeniz meyve sineği’ semineri

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Çiftçilere ‘Akdeniz meyve sineği’ semineri
ÇUKUROVA'DAKİ meyve bahçelerini tehdit eden "Akdeniz Meyve Sineği" zararlısına karşı çiftçi kuruluşları el ele vererek, mücadele başlattı. Çiftçilere yönelik düzenlenen seminerde, bu zararlının bölge ve ülke ekonomisine zarar vermemesi için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Kültürel önlem ve ilaçlama ile sorunu çözme çabasındayız" dedi. Seminerde toplu mücadeleye dikkat çekildi. Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB), Yüreğir, Seyhan ve Karataş Ziraat Odası işbirliği ve Adana Çiftçiler Birliğinin ev sahipliğinde seminer düzenlendi. Seminerde, ÇÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lerzan Bakırcıoğlu Erkılınç ile Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nakıp Keklik tarafından zararlının oluşum nedenleri ve alınacak tedbirler konusunda teknik bilgiler verildi.
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Çiftçilere ‘Akdeniz meyve sineği’ semineri
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