Çiftçilere ‘Akdeniz meyve sineği’ semineri

ÇUKUROVA'DAKİ
meyve bahçelerini tehdit eden "Akdeniz Meyve Sineği" zararlısına karşı çiftçi kuruluşları el ele vererek, mücadele başlattı. Çiftçilere yönelik düzenlenen seminerde, bu zararlının bölge ve ülke ekonomisine zarar vermemesi için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Adana
Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Kültürel önlem ve ilaçlama ile sorunu çözme çabasındayız" dedi. Seminerde toplu mücadeleye dikkat çekildi. Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB), Yüreğir, Seyhan ve Karataş Ziraat Odası işbirliği ve Adana Çiftçiler Birliğinin ev sahipliğinde seminer düzenlendi. Seminerde, ÇÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lerzan Bakırcıoğlu Erkılınç ile Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nakıp Keklik tarafından zararlının oluşum nedenleri ve alınacak tedbirler konusunda teknik bilgiler verildi.