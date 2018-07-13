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Çukurovalı öğrenciler yeni hayatlarına ‘merhaba’ dedi

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Çukurovalı öğrenciler yeni hayatlarına ‘merhaba’ dedi
ÇUKUROVA Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenini Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirdi. Törene Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Saban, Mimarlar Odası Şube Başkanı Ozan Tüzün, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Prof. Dr. Duygu Saban, büyük bir özveri ile mimarlık disiplininin gerektirdiği tüm bilgileri öğrencilere aktardıklarını ifade ederek, yerel yönetimlerle oda ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Saban öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak, Çukurova Mezunu olduklarını unutmamalarını, adalet, eşitlik ve meslek etiğinden taviz vermemelerini istedi.

TASARIMIN PEŞİNDEN KOŞUN
Ozan Tüzün de öğrencilere tasarımın peşinden koşmaları gerektiğini ifade ederek, Mimarlar Odası Adana Şubesi olarak öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. Öğrencilere ada hakkında bilgi veren Tüzün meslek etiğine her daim özen göstermelerini istedi. Konuşmaların ardından bölüm birincisi Erdem Çakıl'a Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Saban plaket ve diplomasını takdim etti.
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Çukurovalı öğrenciler yeni hayatlarına ‘merhaba’ dedi
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