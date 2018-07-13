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Doç. Dr. Atılgan ’da kadın cinayetleri ile ilgili tebliğ sundu

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Doç. Dr. Atılgan Kanada’da kadın cinayetleri ile ilgili tebliğ sundu
YAKIN Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, Toronto'da düzenlenen Law & Society konferansında tebliğ sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti. 1964'den beri her yıl düzenlenen ve hukuka sosyolojik yaklaşımla araştırmalar yapan akademisyenlerin dünya çapındaki en geniş ağı olma özelliğini taşıyan Law & Society konferansında, Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan "Kadın Cinayetlerinde Haksız Tahrik İndirimi" konulu tebliği sundu. Bu yıl ki teması "Law at Crossroads" olarak belirlenen konferansa farklı ülkelerden yüzlerce akademisyen katılarak çalışmalarını sundu.
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Doç. Dr. Atılgan Kanada’da kadın cinayetleri ile ilgili tebliğ sundu
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