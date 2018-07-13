Hasanbeyli’de nohut hasadı

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Hasanbeyli ilçesinde, 'Nohut eken sağlık biçer' projesi kapsamında 1400 dekara ekilen nohudun hasadına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Nohut eken sağlık biçer' projesi çerçevesinde, Çolaklı Mahallesi'nde ekimi yapılan nohudun hasadı için 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Hasanbeyli Kaymakamı Cuma Kılınç, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında kurak alanlarda alternatif ürün olarak nohut ekildiğini belirterek, "Nohut, ülkemizde baklagil tüketimleri içerisinde üçüncü sırada yer almakta. Birincisi fasulye, ikincisi mercimek ve üçüncü sırada nohut bulunmaktadır" dedi.