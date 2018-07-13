Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

ADANA
İl Jandarma Komutanlığı Kozan, Çukurova ve Seyhan ilçeleri ile Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından 11 ayrı adreste 13 şüpheliye eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde örgüt üyelerinin tamamı yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kaçak kazıda kullandıkları 2 adet dedektör ile bir takım define arama çubuğu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i mahkemeye sevk edilmiş ve 1'i kamu görevlisi olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı. Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.