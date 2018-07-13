Kimyasal ürün ihracatı artıyor

5 ayrı bölgeye yayılan Gaziantep
Organize Sanayi Bölgesi'nde ürün çeşitliliği giderek artıyor. Bu artışla birlikte sanayi ürünlerinin ihracattaki payı da sürekli yükseliyor. Gaziantep'te önemli bir gelir kaynağı olan kimyasal ürün üretim ve ihracatı da katlanarak artıyor. Plastik, temizlik, eczacılık ürünleri gibi farklı kalemleri içinde barından kimyasal ürün ihracatı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. 431 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ
2008 yılının ilk 6 ayında 170 milyon dolar civarında olan kimyasal ürün ihracatı 2018'de 431 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu miktar 390 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Kimyasal ürün ihracatında en büyük payı ise 288 milyon dolarla plastik ve mamulleri oluşturuyor. Sabun ve temizlik ürünleri 71 milyon dolar, kozmetik ürünleri ve uçucu yağlar da 28 milyon dolarla bu sektörde en fazla pay alan diğer kalemler arasında yer alıyor. FARKLI KATEGORİLER
2008 yılında yıllık ihracatı 370 milyon dolar civarında olan sektörün son yıllarda artışa geçmesinin kent sanayisinin çeşitliliği yakalamasında önemli payı yer alıyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaların yüzde 48'i tekstil sektöründe faaliyet gösterirken, kimya ve plastik sektöründe faaliyet gösterenler ise yüzde 15 civarında. Gıdaya dayalı üretim yapan firmaların oranı yüzde 22 iken, OSB'deki firmaların yüzde 15'i ise sanayinin farklı kategorilerinde üretim yapıyor.