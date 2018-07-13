Muavine acıdı parası çalındı

İZMIR
-Adana
seferi yapan yolcu otobüsünde bir kişinin 420 avrosunu çaldığı iddia edilen muavin gözaltına alındı. Almanya'dan arkadaşlarını ziyaret etmek için uçakla Türkiye'ye gelen Möhteber Yılmaz (56), İzmir-Adana seferini yapan otobüsteki yolculuğu sırasında parasının çalındığını ileri sürerek polise başvurdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana Otogarı'na gelen otobüsten kimseyi indirmeyerek araçta arama yaptı. Yedek sürücü bölümündeki battaniyelerin içine saklandığı belirlenen para bulunarak Yılmaz'a teslim edildi. Polis, hırsızlık iddiasıyla muavin O.Ü'yü gözaltına aldı. Yılmaz'ın emniyette, yolculuk sırasında ailesinin durumunu anlatan muavine 200 lira harçlık verdiğini söylediği öğrenildi.