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Ölüme terk edilen yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Ölüme terk edilen yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı
ADANA'DA sahibi tarafından boş bir arsaya bırakılan yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı. Yüzündeki yarası enfeksiyon kapan ata iki hafta boyunca her gün su ve yem veren hayvanseverler, atın hayvan barınağında tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atı barınağa götürerek tedavi altına aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki hafta önce boş bir arazide bir evin balkon parmaklıklarına bağlı at mahallelinin dikkatini çekti. Yüzünde büyük bir açık yara bulunan atla kimsenin ilgilenmediğini fark eden vatandaşlar, atı düzenli olarak su ve yemle besledi. Hayvan severler, sahibi tarafından ölüme terk edilen hayvanın barınakta tedavi edilebilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
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Ölüme terk edilen yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı
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