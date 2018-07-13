Sıcaktan bunalan serinliğe koşuyor

HAVA
sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Mersin
'de hafta sonları denize gitmeyi tercih edenlerin yanı sıra, kentin yüksek noktalarındaki buz gibi akan şelalelere ve vadilerdeki akarsulara giderek serinlemek isteyen doğasever ve yürüyüş tutkunlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta sonu; Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa ve Sporları Kulübü Derneği üyeleri ile Silifke-Poyraz Doğa Gezginleri kulübü üyelerinden oluşan grup, Bozyazı ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sini Çayı Vadisi'ndeki Kara Manastır Şelalesi'ne giderek yürüyüşte bulundu. Zaman zaman zor anlar yaşandıklarını ancak parkuru tamamladıklarını belirten dernek başkanı Ferhat Adalı, "Toros Dağları'ndan çıkıp Akdeniz'e dökülen aynı zamanda Bozyazı ilçesinin su ihtiyacını karşılayan şelalenin içerisinde yürüyüş yapmanın, zaman zaman da buz gibi sulardan geçerek yol almanın mutluluk paha biçilemez" dedi. Yürüyüşe katılan Gonca Gül Uygun, doğayla buluşup hem stres attıklarını hem de çok güzel yerler gördüklerini ifade etti.