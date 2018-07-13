Sırrıberk ARSLAN: CHP Kalksa Ne olur Yatsa Ne olur

Sevgili okurlar yazımın başlığındaki sebebi azıcık sabırla yazımın sonunda okuyacaksınız.
24 Haziran seçim
lerinde Kahramanmaraş'ta büyük oy kaybı yaşayıp '1' milletvekili kaybeden ve ikinci milletvekili kaybını çok az bir oyla kurtaran AK Parti Kahramanmaraş
teşkilatının bu kan kaybının yaşandığı damarı bulup derhal tedavi çaresine bakmalıdır.
Bana göre kan kaybının yaşandığı damar bir değildir.
Onlarca damardan akan kan vardır.
O sızıntılar Erdoğan gibi bir liderin ilmek ilmek örerek büyüttüğü, partinin Kahramanmaraş'ta hiç de ama hiç de hak etmediği şekilde on binlerce oy kaybına sebep olmuştur.
Örnek;
Bazı AK Parti
'li İlçe belediye başkanlarının, halktan uzak, hizmetten bir haber, gösteri adamı, ne yaptığını bilmeyen, milyonlarca lirayı heba eden, plansız ve programsız, analiz yapılmadan, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına bakılmadan hizmet yaptıklarını sanıp, boşa harcadıkları paralardır.
Başka örnek;
AK Parti K.Maraş Teşkilatının uygulamalarıdır.
Son 3 yılda Afşin ilçesinde AK Parti kaç ilçe başkanı değiştirmiştir?
Buna kim sebep olmuştur ?
Mesela seçim kampanyası boyunca listede yer almayan ancak vekillik sıfatı süren kişiler sahada yok olmaları.
Gerçekten merak ediyorum.
Listede olmayan milletvekillerine seçim propaganda çalışmalarında görev mi verilmedi?
Verilen görevleri yerine mi getirmediler?
Milletvekilliği listesinde adı olan 8 adayının hangisi kaç seçim bürosu açtı? Kendi mahallelerinde bile mi açmadılar?
Allah aşkına bana çıkıp bunun tersini ispat edecek biri var mı?
24 Haziran seçim tarihi açıklanıncaya kadar Kahramanmaraş AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatları 'Körler sağırları ağırlarlar'
misalinin dışına çıkıp halkın içinde gören oldu mu?
AK Parti Kahramanmaraş teşkilatında Edelerimin Erdoğan'a olan sevgisinin arkasına sığınıp, tevazudan uzak, gönüllerden ırak, kendini bir gurur abidesi olarak görüp kendi partilisini bırak vatandaşa bile tepeden bakan, AK Parti'nin müktesebatında olmayan davranışlarına Kahramanmaraş halkı 'Biz şamar oğlanı değiliz'
cevabını yapıştırmıştır. Milletvekilimiz AK Parti Genel başkan yardımcısı Mahir Ünal başta olmak üzere tüm milletvekilleri, Belediye Başkanları il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, mahalle temsilcileri oturup Kahramanmaraş AK Parti'deki oy kaybının nedenine siyasette çok önemli bir birine zıt iki kavrama Kibir ve Tevazu analizini kendilerine göre analiz yapmalarında fayda vardır.
Son söz;
Sayın Erdoğan'ın gelişinde ayağa kalkmayan CHP
'ye.
Aslında onların adını yazmaya bile değmez.
Çünkü CHP kalksa ne olur yatsa ne olur.
Onlar millete ne zaman saygı gösterdi ki zaten.
Onlar millete sadece 'Oy'
dan başka ne olarak gördüler ki zaten.
Onlar bu milletin iradesine, tercihine ne zaman saygı gösterdiler ki zaten.
Ey be CHP.
İradesine tercihine saygı göstermediğin bu milletin önüne kapıda olan yerel seçim de nasıl çıkacaksın?
Hala takacak maskeniz kaldı mı?