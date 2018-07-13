Yeni sistem ve kabine ülkemize hayırlı olsun

HAK-İŞ
Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Niğde
İl Başkanı Gökhan Demircioğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini daha ileri demokrasi standartlarının yakalanması, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi, yönetimin önündeki birtakım engellerin kaldırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi. HAK-İŞ Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Alanında uzman, icracı isimlerden oluşan yeni kabinenin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bakanlarımıza görevlerinde başarılar niyaz ediyoruz" dedi.