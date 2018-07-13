Yine kanal yine gözyaşı

BUGÜN NELER OLDU

"Ölüm kanalları" can almaya devam ediyor. Bir hafta içinde biri Suriyeli 4 kişi serinlemek için girdikleri DSİ kanallarında yaşamlarını yitirdi. Kanalların son kurbanı 19 yaşındaki Hüseyin Bülgen oldu. Bülgen'in cansız bedeni kanaldan çıkartılırken yine acı manzaralar yaşandı. Bülgen'in yakınları kanal kenarında kendilerini yerlere atarak, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Faruk Erdoğan, arkadaşı Hüseyin Bülgen ile birlikte kamyonete yükledikleri salatalıkları kanalda yıkamak istedi. Aşırı sıcaktan bunalan Hüseyin Bülgen, DSİ'ye ait sulama kanalına girip serinlemek istedi. Suya giren Bülgen kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu gören Erdoğan ise, suya atladı, ancak Bülgen suda kayboldu.Olayı gören çevredeki tarlada çalışanlar polis ve 112 Acil Servis'i aradı. Bu sırada Faruk Erdoğan, arkadaşının ailesini arayarak, "Ağabey kurban olayın buraya gelin. Hüseyin suda kayboldu" deyip gözyaşı döktü.