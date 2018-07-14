Adanalı aşçılar, 15 Temmuz’da 15 bin kişilik helva ikram edecek

ÇUKUROVA'DA
gastronomi turizminin gelişmesi için uluslararası ve ulusal festivallerde yöresel lezzetleri başarıyla tanıtan Adana
Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 bin kişilik irmik helvası pişirip, kent kalkına ikram edecek. 15 Temmuz akşamı saat 20.00'de Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm hemşehrilerini davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri şükran ve minnetle andı. Derviş Göçmen, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratıldı. Milletimizin, canı ve kanı pahasına yazdığı bu büyük kahramanlık destanının daima yaşatılacağına olan inancımız tamdır. Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.