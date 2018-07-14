Ali Yeldan: FETÖ’de çözülme devam ediyor

ADANA'DA
, FetHullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarda 2 yıllık sürede toplam 3 bin 556 kişi gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, polis ve askerlerin de bulunduğu şüphelilerden bin 333'ü tutuklanırken, bin 273 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler hakkında terör suçlarına bakmakla görevli Adana 2, 11, 12 ve 13'üncü ağır ceza mahkemelerinde bin 16 dava açıldı. Darbe suçundan tutuklanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subaya 11. Ağır Ceza Mahkemesince, "Darbeye teşebbüs etmek' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, Yargıtay'da onandı. Terör mahkemelerindeki FETÖ davalarının birçoğu sonuçlanırken, aralarında 'örgüte finans sağlama' suçlarından görülen davaların da bulunduğu birçok davada sona gelindi. Başsavcı Yeldan, FETÖ ile ilgili soruşturma ve davaların etkin şekilde sürdürüldüğü, örgütte çözülme sürecinin sürdüğünü söyledi.