Demirtaş: 15 Temmuz’da kirli planlar bozuldu

Adana
'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı '15 Temmuz' sergisi şehit ailelerinin katılımıyla açıldı. Vali Mahmut Demirtaş, Adana Müzesi'ndeki serginin açılışını, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin aileleriyle yaptı. TEK TEK İNCELEDİ
Serginin gezilmesi sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, gözyaşlarını tutamadı. Oğullarının sergideki fotoğraflarını öpen baba Oruç, Vali Demirtaş ve diğer şehit aileleriyle 15 Temmuz akşamı ve sonrasında çekilen fotoğrafları inceledi. Daha sonra Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Vali Demirtaş, 15 Temmuz'un, küresel aktörlerin kirli planlarının bozulduğu kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi. Kirli oyunun taşeronunun ihanet şebekesi FETÖ olduğunu aktaran Demirtaş, "Devletimizin kılcal damarlarına kadar sinsi bir biçimde sızmış, yıllarca kendisini kamufle etmeyi başarmış bu hain yapılanma, 15 Temmuz gecesi, amacını ifşa ederek asrın ihanetine imza atmıştır" dedi. ?KUR'AN-I KERİM OKUNDU
Demirtaş, yeni yönetim modeliyle Türkiye'nin her alanda büyük ivme kazanacağına, darbe ve muhtıra gibi demokrasiyi kesintiye uğratan eski hastalıkların, artık tarihin tozlu raflarındaki yerini alacağına inandığını kaydetti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve sinevizyon gösterimlerinin yapıldığı etkinlikte, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin öz geçmişlerinin okunması sırasında bazı şehit aileleri ağladı.