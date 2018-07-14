Erhan ÖZMEN: Dünyanın en sevilen 8. kenti Gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

En sevilen Endonezya'nın Jakarta kenti oldu. 132 ülke arasından finalistler arasında kalmayı başaran Gaziantep ise 8.oldu.Gaziantep'i çeşitli alanlarda ülke ve dünya sıralamasında duymaya alıştık. Ya da sıralamaya taşımakta başarı Gaziantep'in diğer adı oldu diyelim.Dünya'nın ekolojik dengesini gözeterek planlanan kentler, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği "Tek Dünya Kentleri Yarışmasında" birbiriyle yarıştı. Yarışmada finale kalan Gaziantep sosyal medyada #WeLoveGaziantep kampanyasında dünyanın en sevilen 8.kenti oldu.Ekonominin yeni patronuHazine ve MaliyeBakanı Berat Albayrakdiye başladıgöreve.Dilerim bu bakış açısı ile de devam eder.Zira bizi hep bu güzel havalar mahvetti.Böyle havalarda vazgeçtik üretimden, böyle havalarda nüksetti yatırımı gayrimenkule ve faize yönlendirme alışkanlığı…Günlük bakmanın yarattığı güzel havalar neticesinde hala cari açık, enflasyon, faiz ve döviz kurları reel sektörü yönlendiren.Yeni yönetim sistemi işte bu yeni hikayenin yazılması için gerekli olan zemini hazırladı. Şimdi beklentiler güne kurtaran değil geleceği planlayan reformların start alması.