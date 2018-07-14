Erkoç: Bayrağınızı alın gelin

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesince bir dizi etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 21.00'de Demokrasi Meydanı'nda Ali Dursun Erzincanlı'nın şiir dinletisi ile başlayacak. Yarın saat 11.00'de Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitlik ziyaret edilerek öğle namazını müteakip Ulucamii'de mevlid programı gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19.30'da Müftülük Meydanı'ndan başlamak üzere Milli Birlik Yürüyüşü Demokrasi Meydanı'na kadar devam edecek. 15 Temmuz 2018 Pazar günü akşam saat 20.00'de Demokrasi Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti başlayacak. Aynı gün saat 20.30-21.30 arasında Grup Visal sahne alarak Kahramanlık Ezgileri ve şiir dinletisi sunacak ve daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından Mehter Konseri sunulacak. Başkan Erkoç, 15 Temmuz'un yıl dönümü etkinliklerine vatandaşları davet ederek: "Aziz milletimizin çok uluslu saldırılara karşı destansı mücadelesinin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programlarına tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.