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İngiliz dil eğitiminde son teknolojiyi uyguluyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
İngiliz dil eğitiminde son teknolojiyi uyguluyor
YAKIN Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu okutmanları, Press eğitmenlerinden Anıl Bayar tarafından gerçekleştirilen 'İngiliz Dili Eğitiminde Online Platformlar' adlı eğitime katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı'nda gerçekleştirilen eğitimde 2018-2019 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nda kullanılması kararlaştırılan, online portal üzerinden işlenecek ve değerlendirilecek 'EMPOWER' kitabı ile ilgili metodoloji, müfredat ve internet üzerinden yapılması planlanan ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapıldı. İngiliz Dili Eğitimi'nde gelinen son nokta ve teknolojinin dil eğitimindeki yeni yeri ile ilgili bilgilerini güncellemek amaçlı eğitime katılan İngilizce Hazırlık Oklu okutmanları, yeni eğitim döneminde öğrencilerin hayata geçecek teknolojik yeniliklerle karşılanacağını belirttiler.
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