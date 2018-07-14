Katil şoför hakim karşısında

ADANA'DA
geçtiğimiz yıl Neslihan Apa'la (36) ilişkiye girdikten bıçakla öldürüp, 900 kilometre boyunca cesedini TIR'ında taşıyan Doğan Yıldırım'ın (42) "kasten öldürme hırsızlık" suçundan yargılanmasına başlandı. Sanık, ölen kadını suçlayarak parasını çalmak istediğini bu yüzden aralarında arbede çıktığını söyledi. Sanık, "Bana küfür edip, saldırınca arbede oldu. Bıçak koltuk bölgesine battı" dedi. CESETLE YOLCULUK
Olay, 5 Temmuz 2017 Tarsus- Gaziantep Otoyolu üzeri TIR Denetleme Konaklama Tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre otoyolda para karşılığı sürücülerle ilişkiye giren Neslihan Apa, Doğan Yıldırım'la TIR içinde ilişkiye girdi. Yıldırım, parasını çalmaya çalıştığını ileri sürdüğü genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Cesetle birlikte 900 kilometre yol kat ederek Kocaeli'nin Gebze ilçesine ulaşan katil, Apa'nın cesedini sazlık alana atarak TIR'daki kanı temizledi. Polis, DNA testinde ölenin kaybolan Neslihan Apa olduğunu belirledi. Gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı. Adana
10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Doğan Yıldırım, kadını arbede sonucu öldürdüğünü kabul ederek şunları söyledi. "İlişkiden sonra paramı çalmaya çalıştığını gördüm. Yakalayınca küfür edip, saldırdı. Arbede sırasında elimdeki bıçak koltuk altına battı. Telefonunu çalışıp, çalışmadığını kontrolden sonra attım. Kadının çalıştıranların karşı tesiste olduğunu düşünerek olay yerini terk ettim." Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ölenin yakınlarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.