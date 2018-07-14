‘Siber zorbalık’ projesinin son durağı Adana oldu

2016-2018
yılları arasında gerçekleştirilen Erasmus + Okul ortakları "Sanal Zorbalık" konulu projesinin son etkinliği Adana
'da gerçekleştirildi. Proje ortağı Abbas -Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi'nde bir hafta boyunca sürdürülen toplantılarda sanal zorbalık farkındalığı oluşturulup, siber zorbalık konulu bilişim suçları uzmanları tarafından seminerler verildi. SON ETKİNLİK
2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen Erasmus + Okul ortakları Sanal Zorbalık konulu projeyle ilgili öğrenci -öğretmen hareketlilikleri sona erdi. Öğretmen hareketlilikleri Polonya, Portekiz ve Türkiye'de gerçekleştirildi. Öğrenci- öğretmen etkinlikleri de İspanya, İtalya ve Letonya'nın Riga şehrinde yapılmıştı. Avrupa Birliği Projesi kapsamında siber zorbalığı anlatılırken, güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için her ülke ortağı okul zorbalık içerikli seminerler düzenlendi. Çalışmalar sosyal medyada ve de yerel basında geniş kitlelerle paylaşıldı. Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi yetkilileri, sosyal yaşamda farkındalığı daha da yükseltmek için proje yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.