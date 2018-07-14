Toplu taşıma yarın ücretsiz

ADANA
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenecek etkinliklere vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmeleri için toplu taşıma hizmetini ücretsiz verecek. Adana
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden kahraman şehitleri anma etkinliklerine katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için planlama yaptı. Buna göre, Merkez Park'ta 15 Temmuz akşamı saat 20.00'da başlayacak 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılacak vatandaşların gidiş ve dönüşünde belediye otobüsleri ve metrodan ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.