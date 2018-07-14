Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toplu taşıma yarın ücretsiz

Toplu taşıma yarın ücretsiz

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Toplu taşıma yarın ücretsiz
ADANA Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenecek etkinliklere vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmeleri için toplu taşıma hizmetini ücretsiz verecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden kahraman şehitleri anma etkinliklerine katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için planlama yaptı. Buna göre, Merkez Park'ta 15 Temmuz akşamı saat 20.00'da başlayacak 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılacak vatandaşların gidiş ve dönüşünde belediye otobüsleri ve metrodan ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toplu taşıma yarın ücretsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN