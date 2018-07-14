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Trafik Kazası: 1 ölü, 3 yaralı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Trafik Kazası: 1 ölü, 3 yaralı
K.MARAŞ'TA meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde, Ali Şirin yönetimindeki 46 DA 947 plakalı araç ile karşı yönden gelen yönetimindeki 46 NH 304 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Ali Şirin ve Duran Karabörk ile araçlarda bulunan Derya (33) ve 4 yaşındaki Mikail Karabörk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ali Şirin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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Trafik Kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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