Uzm. Dr. Yazgan: Sıcak çarpmasına dikkat

DR
. Suat Günsel Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan
, sıcak çarpmasının, sıcak ortama uzun süre maruz kalmak ya da bu tür ortamlarda yoğun egzersiz yapmak nedeniyle ortaya çıkan bitkinlik ve koma hali olduğunu vurgulayarak, müdahale edilmez ise ölümcül olabileceğini hatırlattı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan; hamam, sauna gibi sıcağın ve nemin yüksek olduğu ortamların; güneş altında uzun süre çalışmanın, kumsalda yapılan spor aktivitelerinin sıcak çarpması için ciddi risk yaratacağını belirtti. Dr. Züleyha Yazgan sıcaklığın arttığı dönemlerde ilaç kullanımında dikkatli olunması ve doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanılmaması gerektiğini belirtti ve özellikle yaşlılarda ve küçük çocuklarda sıcak çarpması ile ilgili bulguların çok hızlı ortaya çıktığını, yetersiz sıvı alımının sıcak çarpmasında oldukça önemli bir faktör olduğunu söyledi. Dr. Suat Günsel Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Yazgan bazı ilaçların (tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, alerji ilaçları, antidepresanlar vs.) alkol ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte kullanımında sıcak çarpmasının hızlanacağını belirtti.