15 Temmuz ruhu sönmeyecek

ADANA
Olgunlaşma Enstitüsünde, darbe girişimi sırasında kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direniş, rengarenk yüzlerce kumaş parçası kullanılarak tablolara resmedildi. Enstitüde görev yapan usta eğiticiler ve öğrenciler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan direnişin kahramanlığını konu aldı. Çeşitli renk ve boyutlarda toplanan yüzlerce kumaş, kadınların ellerinde kırkyama tekniğiyle tek tek şekillendirilerek, köprüdeki tarihi direniş yaklaşık bir aylık çalışmayla iki tabloya dönüştürüldü Adana
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya "Fark yaratan bir çalışma yapmak istedik" dedi. HATAY'DA
da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hamid Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi. Törene, Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay
Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Garnizon Komutan Vekili Albay Muzaffer Dinç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve çok sayıda vatandaş katıldı. MERSİN'DE
Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua etti. Daha sonra Mersin
Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Lütfi Elvan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Milletvekili Elvan, "Bu milletin geleceği, birliği, bütünlüğü için bu milletin istiklali ve istikbali için o gece müthiş bir mücadele sergilendi. Bu direniş hain darbecilere karşı önemli bir noktaya ulaştı ve çok şükür milletimiz hain darbecilere, işgalcilere, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermedi" diye konuştu. TÜRKİYE'NİN
ilk 15 Temmuz konulu müzesi olma özelliğine sahip Gaziantep
'te 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde ziyaretçi sayısı son 1 haftada ikiye katlandı. Müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FaceTime" konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi yer alıyor. Haftalık 2 bin civarında ziyaretçinin gezdiği müze, 9 Temmuz Pazartesi gününden bu yana 4 bin 800 kişi tarafından ziyaret edildi. DARBE
girişiminin seyrini değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen şehit Halisdemir'in Niğde
'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yerinden gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kabirde bazı ziyaretçilerin duygulu anlar yaşadığı görüldü. İstanbul'dan gelen Hanifi Ağca, "Bu ülke ona çok şey borçlu. Biz değerlerimize saygı duymak zorundayız. Halisdemir de Türkiye'nin kaderini değiştiren müstesna bir insan" dedi. KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Büyükşehir belediyesi mehteranının gösterisini meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilgiyle izledi. Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da Kahramanmaraş
lılara şiirler okudu. Kahramanmaraşlılar gecenin geç saatlerine kadar Demokrasi Meydanı'ndan ayrılmadı. Ayrıca Onikişubat Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" konulu fotoğraf sergisi açıldı. OSMANİYE
Garnizon Şehitliği'ndeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Osmaniye
Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Coşkun, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki'nin eşi Halime Karacatilki ve yakınlarına taziyelerini iletti.