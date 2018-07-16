15 Temmuz ruhu sönmeyecek 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde milli iradenin sesi tüm Türkiye’de olduğu gibi Çukurova bölgesinde de yankılandı

Giriş Tarihi: 16.7.2018