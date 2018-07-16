Arslan: Dört transfer lazım

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danaspor teknik direktörü Cihat Arslan, en az 4 mevki için transfer yapacaklarını belirtti. Magaye'nin izninin bitmesine rağmen kampa katılmadığını belirten Arslan, kaleci İrfancan için Galatasaray'dan teklif geldiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Yeni sezon hazırlıklarını süren Adana
spor'da Teknik Direktör, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. SIKINTI YOK TRANSFER
konusunda yoğun çaba sarf edildiğini dile getiren Arslan, "Transferin bitmesi için görüştüğümüz oyuncular var. En az 4 mevkiye transfer yapacağız. Sol bek, orta saha, kenar ve forvet hattına transfer yapmak istiyoruz. Önemli oyuncularla görüşüyoruz. Bonservis sorunları, yurt dışındaki oyuncularda sıkıntı yaratıyor"
dedi. "SOL bek için Ufuk Budak ve Özgür Özkaya ile görüşme yapıldı ama başka takıma gitme kararı aldılar"
diye konuşan Arslan, "Ofoedu bizim de isteyeceğimiz oyuncu ama yabancı oyuncuların sadece kendisine ödenecek para 400-500 bin Euro'dan aşağı olmadığı için sıkıntı yaşanıyor"
dedi.
Arslan, "Magaye'nin çocuğu oldu, izin verdik. İzin bitti ama kampa gelmedi. Bu konuda profesyonelce davranması lazım. Bunun bir karşılığı olacaktır" diye konuştu.