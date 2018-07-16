Biri polis, 2 kişi yaşamına son verdi

K.MARAŞ'TA
polis memuru Hacı Mehmet Z. (28) beylik tabancasıyla, Sema Nur G. de (18) apartmandan kendini boşluğa bırakarak hayatlarına son verdi. Olay yerine gelen anne Nursel G., "Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum" diye ağıt yakıp gözyaşı döktü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi kanlar içinde görenler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılar araştırmada hayatını kaybeden kişinin Adıyaman
'da görev yapan polis memuru Hacı Mehmet Z. olduğu belirlendi. Polisin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Bir diğer intihar olayı ise merkez Onikişubat ilçesinin Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin müracaat bölümünde çalışan Sema Nur G., henüz belirlenemeyen bir nedenle 14'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Sema Nur G., olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Nursel G. sinir krizleri geçirdi.