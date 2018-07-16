Coşkun: Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın

DEMOKRASİ
ve Milli Birlik Günü
" nedeniyle mesaj yayınlayan AK Parti Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ali Coşkun, "Allah bizlere, bu aziz millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nı kutluyor şehitlerimize rahmet, gazi kardeşlerimize minnetlerimi iletiyorum" dedi. AK Parti iktidarları ile birlikte milli irade tüm katmanları ile tekrar bir özgüven kazandığını belirten Coşkun, "Yapılan çalışmalarla, halk merkezli, insan odaklı, hizmet hedefli çalışma ve reformlar ile milli irade yeniden güç kazandı. Bu sürecin sonunda halkın iradesine kastedenler duvara çarptılar. Halkın bu üstün inanç, kararlılık ve iradesi Türkiye'de bir daha asla hiçbir grubun böyle bir ihanete cesaret edememesi sonucunu getirecektir" diye konuştu.