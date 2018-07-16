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Demirspor, yeni sezona hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Demirspor, yeni sezona hazırlanıyor
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Demirspor, Kızılcahamam kampında teknik direktör Hakan Kutlu nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan mavi lacivertlilerin sabah yapılan antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Denge ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman orta–şut çalışmasıyla sona erdi. Gribal enfeksiyona yakalanan Emre Nefiz takımdan ayrı çalışmalara katıldı. Adana Demirspor, Kızılcahamam Patalya Otel'de akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Demirspor, yeni sezona hazırlanıyor
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