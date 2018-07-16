Final Okulları’ndan Silifke’ye yarı olimpik havuz

BUGÜN NELER OLDU

geçen yıl kendini yenileyen ve eğitime yönelik yatırımlar yaparak Silifke'nin çıtasını yükselten Final Okulları, 500 bin lira değerinde yarı olimpik havuz yaptırdı. Silifke'de görev yapan yazılı ve görsel basın mensupları ve gazete ve dergi sahipleri ile bir araya gelen Final Okulları Özel Silifke Final Okulları Kurucu Temsilcisi Necip Süzer, okulun fiziki yapısı ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.bölgenin 22 bin metre karelik alanıyla bölgenin en büyük kampüs okuluna sahip olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını söyleyerek, "Özel Silifke Final Okulları her zaman eğitimde öncü oldu. Final Okulları kendini her sene biraz daha geliştirerek bir marka haline geldi. Biz eğitime yatırımı yarınlarımız olan gençlerimize yaptığımız için ibadet sayıyoruz" dedi.