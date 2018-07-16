Geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde mühendisliğe ilgiyi artırmak için "STEM Maker ve Robotik Kodlama" eğitimi veriliyor. Mühendislerin ve üniversite öğrencilerinin de eğitim aldığı GASMEK Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinde, 9-15 yaş grubu çocuklar da yaz boyunca düzenlenecek birer aylık eğitimlerle matematiksel ve algoritmik zekalarını geliştirecek. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, 2015 yılından beri GASMEK bünyesinde ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi. Aksoy, açtıkları merkezlerle çocukların eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlardan biri de robotik kodlama kursları. Bu eğitim özel okullarda verilen ciddi bir eğitimdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için devlet okullarında okuyan çocuklar buralara gelerek kendilerini geliştirip bilgilerini artırıyor. Hayal güçleriyle beraber teknolojiyi de kullanarak mühendisliğe adım atıyorlar" dedi.
GASMEK Bilişim Teknolojileri Zümre Başkanı Erkan Çınaroğlu ise verdikleri eğitimin Türkiye'de ve dünyada önem kazanan bir eğitim modeli olduğunu belirterek, çocukların kendilerini geliştirmeleri için fırsat olduğunu belirtti. Matematik ve fiziğe yatkınlığı olan öğrencileri eğitim programına aldıklarına dikkati çeken Çınaroğlu, "Burada öncelikle kodlama öğreniyorlar. Böylece onların matematiksel ve algoritmik zekaları gelişiyor. Aynı zamanda tasarım yetenekleriyle kendilerini keşfediyorlar" dedi.