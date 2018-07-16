Güneşlendiği bottan düşünce boğuldu

Adana
'da 23 yaşındaki Tolga Çabuk, Seyhan Baraj Gölü'nde güneşlenirken üzerinde bulunduğu botun devrilmesi sonucu suya düşerek boğuldu. Bir kafede çalışan Çabuk'un yüzme bilmediği öğrenildi. Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay Topalak Köyü'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre; göl kenarında bir kafede çalışan Tolga Çabuk, güneşlenmek üzere plastik botla ile suya girdi. Kıyıdan 50 metre açılan Çabuk, suda bulunan sazlıklardan kurtulmak isterken botun devrilmesi sonucu suya düştü. Yüzme bilmeyen genç adam su içindeki sazlıklar arasında batıp çıkmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar genç adamın imdat çığlıklarını duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. SU ALTI POLİSİ BULDU
Sazlıklar arasında kaybolan Tolga Çabuk, su altı polislerinin dalgıçları tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyi cep telefonu kamerasına kaydetmesi görenleri hayrete düşürdü. Çabuk'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.