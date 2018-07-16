Halıcıların hedefi kritik eşiği aşmak

GAZİANTEP
merkezli halı üreticileri son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Gaziantep
ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor. 2015 ve 2016 yıllarında küresel piyasadaki sorunlar ve ithalatçı ülkelere ulaşımda yaşanan gümrük vergileri nedeniyle durgunlaşan sektör son iki yılda yeniden eski günlerine döndü. HEDEF 1,5 MİLYAR DOLAR
2013 ve 2014 yıllarında 1,5 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşan halı üreticileri bu yıl da hızlı başladıkları dış satımda yine 1,5 milyar dolar bandını aşmayı hedefliyor. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.78 artış yaşayan sektörün 2017 yılı toplam ihracatı bir milyar 437 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Gaziantep'in halı ihracatında en büyük pay yüzde 35 ile Ortadoğu ülkelerinin olurken, Amerika kıtası yüzde 29,5 payla ikinci sırada yer alıyor. İhracatta Avrupa ülkelerinin payı ise yüzde 13,7 oranında. 132 ayrı ülkeye ihracat yapan halıcıların ülke olarak en büyük müşterisi ise ABD. Toplam ihracattaki payı yüzde 27,5 olan ABD'nin ardından ikinci sırada Suudi Arabistan geliyor. "BU YIL DA GEÇERİZ"
Merkezi Gaziantep'te bulunan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, 2013 yılında 1,5 milyar dolar ihracat sınırını aşan halıcıların 2015 ve 2016 yıllarında ciddi oranda sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Kaplan, yeniden düzelme yoluna giren dış pazarların etkisiyle geçen yıl yeniden artışa geçen halı ihracatının bu yıl da devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 1,5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.