İlahiyat fakültesi İstanbul’da kampa gitti

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Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında açılan Arapça Hazırlık Sınıfı öğrencileri Şile'de bir aylık kampa alındı. Öğrencilerin Arapça eğitim programlarına takviye ve başarı seviyelerini daha da yukarıya çıkarmak için hazırlık öğrencilerinin İstanbul
'da Şile İmam Hatip Lisesinde kampa alındığı belirtildi. Öğrencilere kamp süresince Arap Dili ve Edebiyatı, Siyer, Tefsir ve Hadis Arapçası eğitimi verilecek. Kamp sonunda yapılacak sınavda birinci olan öğrenci umreye gönderilecek. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, öğrencilerin seviyelerini yükseltmek istediklerini söyledi. Prof. Dr. Söylemez şöyle konuştu: " Bilindiği gibi Arapça, ilahiyat ilimlerinin esasını teşkil etmektedir. Arapça olmadan İslami ilimlerin temel kaynaklarına ulaşmak imkansızdır. Bu vesileyle geçen eğitim öğretim yılında Arapça Hazırlık sınıfı açtık. Ve daha sonraki süreçte de derslerimizin yüzde otuzunun Arapça olmasına karar verdik. Öğrencilerimize hazırlık sınıfımız boyunca çok başarılı bir Arapça eğitimi verdik" dedi.