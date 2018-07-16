Polislere ateş açan PKK’lıya müebbet hapis

ADANA
'DA 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açan Ahmet Çiray (28), müebbet hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Çiray, karar üzerine yakalandı ve cezaevine konuldu. Olay, 15 Haziran 2014'te Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Terör örgütü PKK sempatizanları yolu kapatarak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Bu sırada Ahmet Çiray belinden çıkardığı tabanca ile çevik kuvvet polisleri H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş etti.. O anlar ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra kaçan Çiray, yakalandı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Çiray, "Eylemin olduğu mahallede oturuyorum. O sırada sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğraflarım çekilmiş olabilir. Ben polislere ateş etmedim" diyerek kendini savundu. Çiray, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Çiray'ın tabancayla polislere ateş ettiği kesinleştirildi. Bu gelişme üzerine Çiray, "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapse mahkum etti.