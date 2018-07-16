Rusya ve Ortadoğu’ya “Çığşar” kirazı

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Andırın ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı. Yükseltisi ve doğal florası nedeniyle Türkiye'de son kiraz hasadının yapıldığı mahalledeki hasatta yaklaşık 2 bin işçi çalışıyor. Hasadı yapılan kirazlar, ihracatçılar tarafından tırlarla Rusya ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. Çığşar Mahalle Muhtarı Erbay Erkek, yüksek rakımdaki 6 bin dönümlük alanda yetişen kirazlara olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Çığşar kirazının özellikle ihraç edildiği için iç piyasada tüketiminin az olduğunu dile getiren Erkek, kirazların, iriliği, etli olması ve aromasıyla ilgi odağı olduğunu belirtti. Erkek, kirazların bu yıl Rusya ve Ortadoğu'ya ihraç edildiğini dile getirerek, "Kirazlarımızı daha önce Avrupa ülkelerine ihraç ediyorduk. Şimdi ise Rusya ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. Daha önceki yıllarda İngiltere'ye göndermiş olduğumuz kirazlar kraliyet ailesince tercih edilmekteydi" dedi. Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Tuğrul Çığşar da Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını ifade ederek, "Yollarla ilgili sıkıntımız var. Tırlar buralara gelmekte zorlanıyor. Bir gelen ihracatçı bir daha gelmiyor. Biz burada binlerce tonluk ihracat yapıyoruz. Yollarımızın sorunu çözülüp sulu seçme tesisimiz de kurulduğu zaman, ihracat anlamında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum" diye konuştu.