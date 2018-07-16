Yaz okuluna 20 bin başvuru

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Spor Okulları'na yaklaşık 20 kin kişi katıldı. 12 ayrı branşta ücretsiz verilen yaz spor eğitiminde öğrencilere takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliştirme kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve geziler de düzenleniyor. Böylece öğrencilerin keyifli bir yaz tatil geçirmeleri hedefleniyor. Yüzücülere ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.Özkarslı Spor Salonu'nda kurs gören öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun önemine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan spor yaz okullarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla bugüne kadar 12 branşta 20 bin öğrencinin katıldığı ifade eden Şahin, 7-14 yaş grubu arasındaki çocukların katılabildiği kurslardan futbolda 2 bin, voleybolda 2 bin 306, basketbolda 2 bin 854, güreşte 321, karatede 323, jimnastikte 269, teniste 116, judoda 314, badmintonda 778, atletizmde 392, tekvandoda 330, yüzmede 5 bin 570, Erikçe Kampında 5 bin öğrencinin yararlandığını söyledi.